Драматург Коляда грозит перенести свой фестиваль из Екатеринбурга на дачу

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Пресс-конференция по открытию фестиваля Коляда-плэйс. Екатеринбург , коляда николай, коляда plays
Николай Коляда опасается, что не сможет провести фестиваль в уральской столице (архивное фото) Фото:

Уральский драматург Николай Коляда выразил обеспокоенность по поводу возможных препятствий со стороны контролирующих инстанций при организации театрального фестиваля «Коляда Plays» в Екатеринбурге. В случае возникновения трудностей он намерен перенести проведение мероприятий в поселок Логиново, где находится его дача. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Не дадут в городе проводить — поедем в Логиново и там спектакли играть будем. Там даже веселее будет», — написал драматург», — поделился Коляда во «ВКонтакте».

Коляда сообщил, что в соответствии с требованиями департамента культуры Екатеринбурга оформил все необходимые документы и получил паспорт антитеррористической защищенности. «Теперь ждем в гости налоговую, пожарников, Роспотребнадзор, Санэпидемстанцию и все остальные карающие органы. Но обещаю вам: фестиваль все равно состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах, назло всем, если хотите», — посетовал он.

Драматург инициировал сбор средств на проведение театрального фестиваля, который в текущем году остался без финансовой поддержки. Причиной стали не вовремя сданные отчеты. На сегодняшний день организаторам удалось собрать 38 процентов от необходимой суммы. Фестиваль «Коляда Plays» запланирован в Екатеринбурге на период с 20 по 30 июня.

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Уральский драматург Николай Коляда выразил обеспокоенность по поводу возможных препятствий со стороны контролирующих инстанций при организации театрального фестиваля «Коляда Plays» в Екатеринбурге. В случае возникновения трудностей он намерен перенести проведение мероприятий в поселок Логиново, где находится его дача. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «Не дадут в городе проводить — поедем в Логиново и там спектакли играть будем. Там даже веселее будет», — написал драматург», — поделился Коляда во «ВКонтакте». Коляда сообщил, что в соответствии с требованиями департамента культуры Екатеринбурга оформил все необходимые документы и получил паспорт антитеррористической защищенности. «Теперь ждем в гости налоговую, пожарников, Роспотребнадзор, Санэпидемстанцию и все остальные карающие органы. Но обещаю вам: фестиваль все равно состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах, назло всем, если хотите», — посетовал он. Драматург инициировал сбор средств на проведение театрального фестиваля, который в текущем году остался без финансовой поддержки. Причиной стали не вовремя сданные отчеты. На сегодняшний день организаторам удалось собрать 38 процентов от необходимой суммы. Фестиваль «Коляда Plays» запланирован в Екатеринбурге на период с 20 по 30 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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