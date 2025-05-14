Большинство россиян недовольны своей зарплатой

Три четверти опрошенных россиян заявили о неудовлетворенности размером своих доходов и отметили, что их заработной платы зачастую недостаточно для покрытия повседневных расходов. Данные об этом опубликовала компания Anderida Financial Group.
«75% — опрошенных россиян признались, что не удовлетворены уровнем своих доходов, и часто им не хватает зарплаты на текущие нужды. В опросе приняли участие 2 тысячи человек», — говорится в отчете компании, который имеется в распоряжении Газеты.ru.
Также, согласно результатам опроса, 47% участников сообщили об ухудшении своего финансового положения в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. У 40% респондентов уровень дохода остался прежним, тогда как лишь 13% отметили его рост.
В среднем жители России испытывают нехватку примерно 20 тысяч рублей ежемесячно для более удобного ведения личного бюджета. Согласно результатам опроса, 21% респондентов указали, что им недостает 15 тысяч рублей в месяц, 23% назвали сумму до 20 тысяч рублей, а 56% сообщили о необходимости более чем 20 тысяч рублей для повышения финансового комфорта.
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