Большинство россиян недовольны своей зарплатой

Anderida Financial Group: 75% россиян не довольны уровнем своих доходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрошенные заявили об ухудшении их финансового положения в 2025 году
Опрошенные заявили об ухудшении их финансового положения в 2025 году Фото:

Три четверти опрошенных россиян заявили о неудовлетворенности размером своих доходов и отметили, что их заработной платы зачастую недостаточно для покрытия повседневных расходов. Данные об этом опубликовала компания Anderida Financial Group.

«75% — опрошенных россиян признались, что не удовлетворены уровнем своих доходов, и часто им не хватает зарплаты на текущие нужды. В опросе приняли участие 2 тысячи человек», — говорится в отчете компании, который имеется в распоряжении Газеты.ru.

Также, согласно результатам опроса, 47% участников сообщили об ухудшении своего финансового положения в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. У 40% респондентов уровень дохода остался прежним, тогда как лишь 13% отметили его рост.

В среднем жители России испытывают нехватку примерно 20 тысяч рублей ежемесячно для более удобного ведения личного бюджета. Согласно результатам опроса, 21% респондентов указали, что им недостает 15 тысяч рублей в месяц, 23% назвали сумму до 20 тысяч рублей, а 56% сообщили о необходимости более чем 20 тысяч рублей для повышения финансового комфорта.

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Три четверти опрошенных россиян заявили о неудовлетворенности размером своих доходов и отметили, что их заработной платы зачастую недостаточно для покрытия повседневных расходов. Данные об этом опубликовала компания Anderida Financial Group. «75% — опрошенных россиян признались, что не удовлетворены уровнем своих доходов, и часто им не хватает зарплаты на текущие нужды. В опросе приняли участие 2 тысячи человек», — говорится в отчете компании, который имеется в распоряжении Газеты.ru. Также, согласно результатам опроса, 47% участников сообщили об ухудшении своего финансового положения в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. У 40% респондентов уровень дохода остался прежним, тогда как лишь 13% отметили его рост. В среднем жители России испытывают нехватку примерно 20 тысяч рублей ежемесячно для более удобного ведения личного бюджета. Согласно результатам опроса, 21% респондентов указали, что им недостает 15 тысяч рублей в месяц, 23% назвали сумму до 20 тысяч рублей, а 56% сообщили о необходимости более чем 20 тысяч рублей для повышения финансового комфорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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