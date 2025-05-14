Возвращается в Госдуму: что известно о тюменском политике Сысоеве, уходящем в парламент РФ

Высший совет ЛДПР принял решение передать мандат, оставленный депутатом Госдумы Евгением Марковым, вице-спикеру Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву. В прошлом политик уже работал в российском парламенте, а так же в правительстве Тюменской области. Что известно о тюменском политике, снова переезжающим в Москву — в материале URA.RU.
Личная жизнь и образование
Владимиру Сысоеву 51 год. Он родился в Тюмени в семье военного — много путешествовал с родителями по территориям СССР. В 1990 году он был зачислен в Донецкое высшее военно-политическое училище, но не закончил его из-за распада Советского Союза. В 1998 году окончил Тюменский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит», получил квалификацию экономиста.
В 2001 году прошел переподготовку по специальности «Государственное муниципальное управление» в Уральской академии госслужбы. Через 12 лет получил диплом юриста в Институте мировых цивилизаций. В 2017 году ему присвоили квалификацию специалиста в области государственного муниципального управления в РАНХиГС. в 2016 году Владимир Сысоев включен в резерв управленцев под патронажем президента РФ, он — государственный советник Тюменской области 1 класса. Вместе с супругой воспитывает троих детей.
Пришел в политику из экономики
Профессиональную деятельность Владимир Сысоев начал работать фондовым брокером — скупал и продавал ваучеры, которые позже сменились акциями и инвестиционными фондами. В 21 год открыл собственную фирму по скупке и продаже долгов и векселей. Работал на крупных должностях в разных банках — в одном из них отвечал за работу на территории Тюменской области, Югры и Ямала. В 1999 году он перешел на работу в структуры власти — стал главным специалистом комитета по экономической политике в администрации ХМАО.
За следующее десятилетие Владимир Сысоев успел поработать главой правления Ханты-Мансийского окружного фонда регионального развития, директором тюменского областного департамента стратегического развития, гендиректором консалтинговой «Управляющей компании „Партиком“».
Депутат в трех думах
Впервые Владимир Сысоев стал депутатом в 2007 году — получил мандат в Тюменской областной думе IV созыва, который сложил досрочно в 2011 году, перейдя в думу ХМАО V созыва. На выборах в декабре 2011 года снова был избран депутатом Тюменской облдумы, где стал заместителем председателя — в 2015 году он досрочно покинул регпарламент, чтобы занять место в Госдуме РФ VI созыва, оставленное Сергеем Калашниковым, ушедшим в Совфед.
Через год Сысоев избрался в Госдуму VII созыва, где работал в плоть до 2019 года — тогда он сдал мандат и на два года стал заместителем губернатора Тюменской области, курирующим вопросы экономики, труда и информатизации. В 2021 году в третий раз избран депутатом Тюменской областной думы, где работает до сих пор.
С 2023 года Владимир Сысоев является полномочным представителем председателя ЛДПР в УрФО, а с 2025 — в статусе и.о. возглавляет курганское региональное отделение партии. За годы работы получил множество наград, включая благодарности президента РФ, спикера Госдумы, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева (сейчас секретарь Генсовета ЕР) и губернатора Тюменской области.
Уходя из нижней палаты парламента в 2019 году Владимир Сысоев передал свой мандат Евгению Маркову — через два года он был избран в новый созыв ГД, а весной 2025 года — назначен заместителем главы Минприроды РФ. Мандат Маркова снова перейдет к Сысоеву. Как ранее сообщало URA.RU, такое решение 14 мая 2025 года принял высший совет ЛДПР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!