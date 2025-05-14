Ветеран СВО Алексей Рожков передал гуманитарный груз бойцам передовой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Рожков отвез груз для бойцов
Алексей Рожков отвез груз для бойцов Фото:

Ветеран СВО, челябинский координатор проектов фонда «Объединение.РФ» Алексей Рожков отвез гуманитарный груз для бойцов спецоперации. В составе груза были столь необходимые маскировочные сети.

«Доставил груз в администрацию Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области. Уже через несколько дней нашим бойцам будет передана гуманитарная помощь, включая маскировочные сети, которые ежедневно необходимы на фронте», — сообщил участник СВО в своем telegram-канале.

Жители Теченского поселения совместно с заместителем главы администрации Гульнарой Шаяхметовой регулярно организуют сбор необходимых вещей для военнослужащих. Благодаря совместным усилиям обеспечивается поддержка защитников, что свидетельствует о единстве и сплоченности российского общества. Вклад каждого человека важен для того, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку и заботу со стороны всей страны. Накануне Рожков встретился с педагогическим коллективом школы №152 в Челябинске для обсуждения вопросов патриотического воспитания учащихся и продвижения спортивных проектов.

Ветеран СВО передал бойцам гуманитарный груз
Ветеран СВО передал бойцам гуманитарный груз
Фото:

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Ветеран СВО, челябинский координатор проектов фонда «Объединение.РФ» Алексей Рожков отвез гуманитарный груз для бойцов спецоперации. В составе груза были столь необходимые маскировочные сети. «Доставил груз в администрацию Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области. Уже через несколько дней нашим бойцам будет передана гуманитарная помощь, включая маскировочные сети, которые ежедневно необходимы на фронте», — сообщил участник СВО в своем telegram-канале. Жители Теченского поселения совместно с заместителем главы администрации Гульнарой Шаяхметовой регулярно организуют сбор необходимых вещей для военнослужащих. Благодаря совместным усилиям обеспечивается поддержка защитников, что свидетельствует о единстве и сплоченности российского общества. Вклад каждого человека важен для того, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку и заботу со стороны всей страны. Накануне Рожков встретился с педагогическим коллективом школы №152 в Челябинске для обсуждения вопросов патриотического воспитания учащихся и продвижения спортивных проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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