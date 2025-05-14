Суд оштрафовал WhatsApp* на 800 тысяч рублей за нарушения

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию WhatsApp LLC (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на 800 тысяч рублей. Как сообщили РИА Новости в суде, мессенджер признан виновным в нарушении требований российского законодательства, регулирующего работу сервисов обмена мгновенными сообщениями.
«WhatsApp LLC назначен штраф в размере 800 тысяч рублей», — сообщили в суде РИА Новости. Основанием для штрафа послужило неисполнение WhatsApp обязанностей, предусмотренных статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья обязывает организаторов сервисов обмена сообщениями соблюдать определенные требования российского законодательства, в том числе по хранению данных и взаимодействию с государственными органами.
Санкция по данной статье предусматривает административный штраф в размере до одного миллиона рублей. В случае повторного нарушения сумма может вырасти до двух миллионов рублей. Ранее по этой же статье были оштрафованы и другие крупные компании, в частности мессенджер Discord и облачная компания, принадлежащая Amazon.
*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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