Суд оштрафовал WhatsApp* на 800 тысяч рублей за нарушения

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Основанием для штрафа послужило неисполнение WhatsApp* обязанностей
Основанием для штрафа послужило неисполнение WhatsApp* обязанностей Фото:

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию WhatsApp LLC (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на 800 тысяч рублей. Как сообщили РИА Новости в суде, мессенджер признан виновным в нарушении требований российского законодательства, регулирующего работу сервисов обмена мгновенными сообщениями.

«WhatsApp LLC назначен штраф в размере 800 тысяч рублей», — сообщили в суде РИА Новости. Основанием для штрафа послужило неисполнение WhatsApp обязанностей, предусмотренных статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья обязывает организаторов сервисов обмена сообщениями соблюдать определенные требования российского законодательства, в том числе по хранению данных и взаимодействию с государственными органами.

Санкция по данной статье предусматривает административный штраф в размере до одного миллиона рублей. В случае повторного нарушения сумма может вырасти до двух миллионов рублей. Ранее по этой же статье были оштрафованы и другие крупные компании, в частности мессенджер Discord и облачная компания, принадлежащая Amazon.

*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию WhatsApp LLC (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на 800 тысяч рублей. Как сообщили РИА Новости в суде, мессенджер признан виновным в нарушении требований российского законодательства, регулирующего работу сервисов обмена мгновенными сообщениями. «WhatsApp LLC назначен штраф в размере 800 тысяч рублей», — сообщили в суде РИА Новости. Основанием для штрафа послужило неисполнение WhatsApp обязанностей, предусмотренных статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья обязывает организаторов сервисов обмена сообщениями соблюдать определенные требования российского законодательства, в том числе по хранению данных и взаимодействию с государственными органами. Санкция по данной статье предусматривает административный штраф в размере до одного миллиона рублей. В случае повторного нарушения сумма может вырасти до двух миллионов рублей. Ранее по этой же статье были оштрафованы и другие крупные компании, в частности мессенджер Discord и облачная компания, принадлежащая Amazon. *WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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