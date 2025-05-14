Аэропорт в Якутии закрыли из-за затопления взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Зырянка в Якутии временно прекратил прием и отправку самолетов. Причиной стала весенняя паводковая ситуация: из-за ледохода на реке Колыма произошло затопление грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Аэропорт Зырянка с 04:00 МСК временно не принимает и не отправляет самолеты из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы» — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Для обеспечения транспортной доступности района принято решение о запуске регулярных вертолетных рейсов. Авиакомпания «Полярные авиалинии» будет выполнять рейсы между Зырянкой и Среднеколымском два раза в неделю. Это позволит поддерживать связь между населенными пунктами, которые разделяет около 230 км.
Затопление взлетно-посадочной полосы связано с ежегодным ледоходом на реке Колыма. Аэропорт расположен на левом берегу реки, что делает его уязвимым к паводкам. Все оборудование с полосы было заранее демонтировано и перемещено в безопасное место, чтобы минимизировать возможный ущерб.
В качестве долгосрочного решения рассматривается строительство нового аэропорта в другом, менее подверженном затоплениям, месте. Этот проект может быть реализован в рамках федеральной программы «Развитие опорной сети аэродромов», рассчитанной до 2030 года. Программа входит в состав национального проекта «Эффективная транспортная система».
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