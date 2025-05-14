Торжественная присяга нового законного мэра Кургана Антона Науменко пройдет 21 мая. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили источники, близкие к региональному правительству.
«Инаугурация пройдет на следующей неделе. Как и обычно, все важные вопросы решаются по средам, так что и присягу Науменко принесет 21 мая», — говорят URA.RU источники.
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Также запрос направлен в администрацию Кургана. Обратной связи пока нет. Информация будет дополнена после получения комментария.
Долгожданные выборы главы Кургана состоялись. Новым мэром стал Антон Науменко. Чиновник набрал необходимое количество голосов от депутатов городской думы. Из 23 присутствующих за него проголосовало 22. Всего один голос получил другой претендент — Алексей Кондратьев. Законным руководителем города Науменко стал после того, как решение городской думы об его избрании вступило в силу. О ходе выборов главы Кургана можно прочитать в онлайн-трансляции URA.RU.
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