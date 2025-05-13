Жители ХМАО бросились скупать недвижимость в Дубае

В Сургуте наблюдается всплеск интереса к недвижимости за рубежом. Югорчане стали активно инвестировать в жилье в Дубае и Тайланде, рассказали URA.RU аналитики компании «Этажи».
«Жители Сургута все активнее приобретают недвижимость за рубежом, особенно в Таиланде и Дубае. Однако наибольший интерес вызывает именно Дубай», — рассказала эксперт межрегионального направления сургутского филиала компании «Этажи» Алёна Истрати. Точное количеству сделок эксперт не раскрывает, поскольку эта информация составляет коммерческую тайну.
Цены на недвижимость в Объединенных арабских эмиратах начинаются примерно с 11 миллионов рублей, во столько обойдется небольшая студия. Предельная цена зависит от квадратуры, района, инфраструктуры и других стандартных факторов при таких сделках. Несмотря на высокий ценник, сегодня дубайские квартиры — самое интересное и самое доходное направление, утверждает Алёна Истрати. По её словам, недвижимость там окупается за 5–7 лет. «Если вложить, скажем, 20 миллионов рублей, можно приобрести апартаменты на Марине, которые будут приносить около 500 тысяч рублей в месяц при посуточной аренде. За 10 миллионов — доход от 100 до 150 тысяч в месяц», — пояснила специалист.
Чтобы купить новостройку, нужен только заграничный паспорт нового образца, гражданином ОАЭ быть не нужно. При этом при покупке вторичного жилья в ипотеку потребуется рабочая виза, за наличные — нет. Если приобретается новостройка, то чаще всего это делается либо за наличные, либо по программе рассрочки, причём, как отмечает эксперт, без переплат.
Собеседница агентства уточняет, что в Дубае действует только один обязательный налог — земельный, 4%, который уплачивается при покупке. После этого никаких налогов — ни с аренды, ни с продажи — платить не нужно.
Приобретенная недвижимость оформляется в собственность на условиях, близких к российской системе. Однако есть нюанс при наследовании: право собственности по умолчанию передаётся по мужской линии. Чтобы передать его, например, дочери или супруге, необходимо оформить завещание у нотариуса в Дубае.
Ранее URA.RU сообщало, что жители из ХМАО предпочитают покупать загородную недвижимость в Тюмени. Треть сделок югорчане совершают при покупке домов в областной столице.
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