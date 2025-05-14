Тюменцы предложили мэру Афанасьеву места для строительства высоток «Тюмень-сити». Фото

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Аналог «Москвы-сити» могут построить в Тюмени
Аналог «Москвы-сити» могут построить в Тюмени Фото:

Жители Тюмени начали предлагать места для строительства высоток в стиле «Москва-сити». Свои идеи они оставляют на сайте Института генплана Москвы, который разрабатывает мастер-план Тюмени. Среди районов, где могли бы разместить высотки, горожане советуют рассмотреть улицу Камышинскую и Городище.

«Предложение по размещение „Тюмень-сити“ в границах кварталов улицы Камышинской», — указано в одной из идей. «Построить „Тюмень-сити“ — в рамках КРТ преобразить старую часть города, построить современные здания, центры притяжения туристов, продумать транспортную инфраструктуру для соединения с основными магистралями города», — предложил еще один тюменец.

Ранее URA.RU писало, что глава Тюмени Максим Афанасьев заявил о желании построить аналог «Москва-сити». Главное, отметил глава города, чтобы высотки вписывались в существующую концепцию исторического центра.

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Жители Тюмени начали предлагать места для строительства высоток в стиле «Москва-сити». Свои идеи они оставляют на сайте Института генплана Москвы, который разрабатывает мастер-план Тюмени. Среди районов, где могли бы разместить высотки, горожане советуют рассмотреть улицу Камышинскую и Городище. «Предложение по размещение „Тюмень-сити“ в границах кварталов улицы Камышинской», — указано в одной из идей. «Построить „Тюмень-сити“ — в рамках КРТ преобразить старую часть города, построить современные здания, центры притяжения туристов, продумать транспортную инфраструктуру для соединения с основными магистралями города», — предложил еще один тюменец. Ранее URA.RU писало, что глава Тюмени Максим Афанасьев заявил о желании построить аналог «Москва-сити». Главное, отметил глава города, чтобы высотки вписывались в существующую концепцию исторического центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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