Челябинский экс-депутат Паутов отказался от показаний против бывшего вице-мэра Слободского

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, выступая в Советском райсуде в качестве свидетеля по делу бывшего вице-мэра областного центра Владимира Слободского, отказался от изобличающих показаний. По его словам, протокол допроса составили без него.
«Полный бред! Я не знаю, что они там перевернули. Со Слободским я не общался», — опроверг свои же показания Паутов.
По его словам, показания на Слободского он подписал, доверив содержимое протокола допроса своему адвокату Елене Паниной. Ознакомиться с бумагами у него также не получилось.
«Во-первых, у меня не было очков. Во-вторых, у меня сахар был 18,2, что подтверждается по прибытию в камеру, и давление было 170 на 120. Об этом до начала допроса я сообщал следователю. Но он ответил, что я все равно скоро уеду (на СВО), так что какая разница», — заявил в зале суда Паутов.
Адвокат Слободского, Андрей Микрюков, заметил, что гособвинитель приобщает к делу его подзащитного материалы из другого уголовного дела (из дела Паутова). При этом по делу Слободского Паутов не допрашивался.
«В нашем уголовном деле он (Паутов) не допрашивался. Очные ставки не проводились. Как следует из его показаний, он их не поддерживает. Сейчас в отношении адвоката, я так понимаю, имеются претензии. Я знаком с этими претензиями о том, что она его именно уговорила дать данные показания не только на Слободского, но еще на Репринцева», — сообщил Микрюков.
Суд по делу Слободского продолжается с сентября 2023 года. Бывшего вице-мэра обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, находясь на посту, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова. Своей вины экс-чиновник не признает.
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