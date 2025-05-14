Захарова призвала ЕС наказать «преступницу» фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Евросоюза наказать главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после решения суда ЕС, который признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19. Представитель ведомства сослалась на выводы судебной инстанции и назвала главу ЕК преступницей.
«Суд ЕС признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. <...> Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. <...> Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы», — написала Захарова на своем канале.
Она подчеркнула, что решение суда ЕС не предусматривает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении фон дер Ляйен. Захарова также сравнила ситуацию с делом О. Джея Симпсона в США, когда преступление осталось безнаказанным на первом этапе разбирательств.
В МИД РФ напомнили, что речь идет о закупках вакцин от коронавирусной инфекции на сумму 71 млрд евро за 4,6 млрд доз, большая часть которых согласовывалась без публичного обсуждения и прозрачного тендера. Затем часть поставок (не менее 215 млн доз) впоследствии была уничтожена. Как обращает внимание Захарова, это было сделано для того, чтобы затруднить последующую проверку целевого расходования средств.
Ранее суд Евросоюза признал обоснованными претензии к Еврокомиссии по поводу недостаточной прозрачности переговоров между Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer о закупках вакцин от COVID-19. Поводом для разбирательства стала SMS-переписка фон дер Ляйен, которую ЕК отказалась предоставить, сославшись на ее случайное удаление, несмотря на запросы СМИ и интерес со стороны Европейской прокуратуры.
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