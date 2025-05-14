Суд признал главу ЕК фон дер Ляйен виновной в коррупционной схеме с препаратами

Суд Евросоюза (ЕС), заседавший в Люксембурге, вынес обвинительный вердикт по делу, связанному с перепиской по СМС между председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла. Расследование касалось обсуждения закупок вакцин от COVID-19 для стран — членов ЕС во время пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал доводы истца обоснованными», — говорится в сообщении инстанции. Его передает ТАСС.
Судебное разбирательство было инициировано в связи с выдвинутыми обвинениями в недостаточном уровне открытости при проведении переговоров, касающихся закупки вакцин. ЕК признала, что переговоры по контракту велись посредством СМС, однако позже там отказались предоставить переписку, объяснив это ее случайным удалением. Европейская прокуратура проявила интерес к деталям данных соглашений, поскольку текст сообщений так и не был раскрыт, несмотря на неоднократные обращения со стороны СМИ и широкой общественности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.