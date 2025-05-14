Вахтовик отсудил полмиллиона рублей компенсации у нефтяных компаний ХМАО за разрушенное плечо

В Нижневартовске (ХМАО) городской суд взыскал более 670 тысяч рублей с восьми нефтяных компаний в пользу бывшего вахтовика, получившего профессиональное заболевание во время работы. Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.
«Нефтяник, ушедший на пенсию, обратился с иском в суд на ООО „РН-Сервис“, ПАО „Приобьнефть“, АО „Самотлорнефтегаз“, ЗАО „СП „МеКаМинефть“, ООО „Катобьнефть“, ООО „Рубеж“, ООО „Буровая компания „Евразия“ и ООО „ДенКаРС“ о взыскании компенсации морального вреда и единовременной выплаты за профзаболевание. Суд постановил взыскать с этих компаний 49 020 руб. единовременной денежной выплаты и 621 830 руб. компенсации морального вреда“, — говорится в решении суда.
По материалам дела, мужчина более 28 лет работал в нефтяной отрасли. В ПАО «Приобьнефть» он трудился почти 10 лет, в АО «Самотлорнефтегаз» — 4,5 месяца, в ЗАО «СП „МеКаМинефть“ — около 7,5 месяцев, в ООО „Катобьнефть“ — более семи месяцев, в ООО „Рубеж“ — 11 месяцев, в ООО „Буровая компания „Евразия“ — чуть больше года, в ООО „ДенКаРС“ — месяц, в ООО „РН-Сервис“ — почти четыре года. Везде он занимал должность бурильщика капитального ремонта скважин, работал вахтовым методом. Работала предполагала физические перегрузки, контакт с нефтепродуктами и вибрирующими механизмами, что привело к профзаболеванию.
По заключению медиков, у мужчины развился деформирующий артроз правого плеча второй стадии. Сустав оказался разрушен, подвижность ограничена. Его мучили постоянные боли. Заболевание было признано профессиональным и подтверждено актом Роспотребнадзора.
Истец требовал компенсацию морального вреда и выплату за утрату трудоспособности. Суд частично удовлетворил иск. Крупнейшие суммы присуждены ПАО «Приобьнефть» — 350 тысяч рублей и ООО «РН-Сервис» — 137 тысяч. Остальные компании — АО «Самотлорнефтегаз», ЗАО «СП „МеКаМинефть“, ООО „Катобьнефть“, ООО „Рубеж“, ООО „ДенКарс“ и ООО „Буровая компания „Евразия“ — обязаны выплатить компенсации исходя из времени, отработанного мужчиной в каждой из них.
URA.RU направило запросы в упомянутые компании. Ответы на момент публикации не поступили.
Ранее URA.RU писало, что работник «Сургутнефтегаза» получил переломы позвоночника во время аварии, в которую попал на вахтовом автобусе компании. Он отсудил у предприятия 500 тысяч рублей компенсации.
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