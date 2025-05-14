Из-за нанесенной тоболячке во время операции травмы возбуждено уголовное дело

Из-за пробития кишечника тоболячки во время операции по удалению у нее мертвого плода в Областной больнице №3 возбудили уголовное дело. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции.
«Настоящим сообщаю, что на основании вашего обращения возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного 238 статьей УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — отметили в СУ СКР по Тюменской области.
По этому факту Следственным комитетом проводится проверка. Агентство направило запрос в ведомство, ответ на него ожидается.
Ранее женщина рассказала, что была вынуждена сделать несколько операций в связи со смертью плода во время беременности. Однако во время хирургического вмешательства ей пробили кишечник, из-за чего ей дополнительно удалили часть кишечной трубки.
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