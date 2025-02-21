«Надо молиться Богу»: тюменка обвинила хирургов в нанесении опасной травмы во время операции

Тюменка обвинила хирургов в том, что они поставили под угрозу ее жизнь во время операции по удалению мертвого плода, пробив ей кишечник. Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU.
«Врачи мне сказали, что во время перфорации матки (сквозное повреждение ее стенки хирургическими инструментами при выполнении внутриматочных вмешательств — прим. ред) сделали мне прокол кишечника. Моему мужу сказали: „Хорошо, что она молодая, иначе шансов выжить было меньше. Надо молиться Богу и надеяться на лучшее“», — рассказала Мария информационному агентству.
По словам тюменки, в августе 2024 года, в возрасте 22-х лет, она забеременела и встала на учет. Первое время никаких проблем с плодом не было. Однако в конце сентября того же года у женщины заболел живот. В перинатальном центре после проведенного УЗИ девушке сообщили, что сердце ее ребенка остановилось.
В связи с этим ей назначили операцию по вычищению плода. После проведения процедуры лечащий врач сообщил Марии, что хирурги не завершили хирургическое вмешательство, из-за чего нужно провести его еще раз.
Однако, по заверениям женщины, после повторной процедуры у нее начались осложнения: скопилась жидкость. Поэтому ей назначили третью операцию — перфорацию матки и уведомили о том, что сделают три прокола.
Спустя три дня женщина узнала от своего лечащего врача, что во время хирургического вмешательства возникли трудности. Ей прокололи кишечник.
«В связи с этим в операционную срочно был вызнан дополнительный хирург, который провел мне резекцию кишечника — удаление части кишечной трубки. Он буквально спас меня от ошибки врачей», — поделилась подробностями тюменка.
Для выяснения подробностей произошедшего информационное агентство URA.RU направило запрос в «Перинатальный центр Тюмень». Ответ от организации ожидается.
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