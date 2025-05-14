В ЛДПР определились с будущим главой фракции в Тюменской облдуме. Инсайд

Фракцию ЛДПР в Тюменской облдуме возглавит депутат Трубин
© Служба новостей «URA.RU»
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Глеб Трубин возглавлял фракцию ЛДПР в шестом созыве тюменской облдумы
Глеб Трубин возглавлял фракцию ЛДПР в шестом созыве тюменской облдумы Фото:

После перехода вице-спикера Тюменской облдумы Владимира Сысоева в Государственную думу РФ, фракцию ЛДПР в тюменской облдуме вместо него возглавит депутат Глеб Трубин. Об этом агентству рассказали источники в тюменском политистеблишменте.

«Фракцией будет руководить Трубин. Он уже занимал эту позицию в прошлом созыве и понимает специфику», — объяснил инсайдер.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Глеб Трубин заявил, что может встать во главе фракции с вероятностью в 33% (пока место, которое освободит Владимир Сысоев, будет вакантным, в думе у ЛДПР будет трое депутатов). «Все имеют равные шансы. Согласно уставу, кандидатуру нам рекомендует высший совет партии», — уточнил Трубин.

Как ранее сообщало URA.RU, решение о передаче вакантного мандата в Госдуме Владимиру Сысоеву принял высший совет ЛДПР. Перед этим место в нижней палате российского парламента освободил Евгений Марков, назначенный замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

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После перехода вице-спикера Тюменской облдумы Владимира Сысоева в Государственную думу РФ, фракцию ЛДПР в тюменской облдуме вместо него возглавит депутат Глеб Трубин. Об этом агентству рассказали источники в тюменском политистеблишменте. «Фракцией будет руководить Трубин. Он уже занимал эту позицию в прошлом созыве и понимает специфику», — объяснил инсайдер. В разговоре с корреспондентом URA.RU Глеб Трубин заявил, что может встать во главе фракции с вероятностью в 33% (пока место, которое освободит Владимир Сысоев, будет вакантным, в думе у ЛДПР будет трое депутатов). «Все имеют равные шансы. Согласно уставу, кандидатуру нам рекомендует высший совет партии», — уточнил Трубин. Как ранее сообщало URA.RU, решение о передаче вакантного мандата в Госдуме Владимиру Сысоеву принял высший совет ЛДПР. Перед этим место в нижней палате российского парламента освободил Евгений Марков, назначенный замминистра природных ресурсов и экологии РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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