После перехода вице-спикера Тюменской облдумы Владимира Сысоева в Государственную думу РФ, фракцию ЛДПР в тюменской облдуме вместо него возглавит депутат Глеб Трубин. Об этом агентству рассказали источники в тюменском политистеблишменте.
«Фракцией будет руководить Трубин. Он уже занимал эту позицию в прошлом созыве и понимает специфику», — объяснил инсайдер.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Глеб Трубин заявил, что может встать во главе фракции с вероятностью в 33% (пока место, которое освободит Владимир Сысоев, будет вакантным, в думе у ЛДПР будет трое депутатов). «Все имеют равные шансы. Согласно уставу, кандидатуру нам рекомендует высший совет партии», — уточнил Трубин.
Как ранее сообщало URA.RU, решение о передаче вакантного мандата в Госдуме Владимиру Сысоеву принял высший совет ЛДПР. Перед этим место в нижней палате российского парламента освободил Евгений Марков, назначенный замминистра природных ресурсов и экологии РФ.
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