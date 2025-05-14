Малайзия нарастит поставки какао и пальмового масла в Россию

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Малайзия рассматривает Россию как перспективного торгового партнера
Малайзия рассматривает Россию как перспективного торгового партнера Фото:

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о намерении расширить поставки малайзийского какао и пальмового масла в Российскую Федерацию. Об этом он сообщил по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, которая состоялась в рамках официального визита малайзийской делегации в Москву.

«Я выразил намерение Малайзии <...> укрепить нашу торговлю товарами какао и пальмовым маслом», — написал премьер-министр Малайзии в своем telegram-канале. По его словам, Малайзия рассматривает Россию как перспективного торгового партнера и заинтересована в увеличении объемов экспорта своей продукции.

В ходе переговоров малайзийский премьер передал Михаилу Мишустину официальное приглашение посетить Малайзию вместе с делегацией представителей российского правительства и бизнеса. В ответ на инициативы малайзийской стороны, президент России Владимир Путин сообщил о готовности увеличить поставки молочной и мясной продукции в Малайзию, в том числе продукции, соответствующей стандартам халяль.

Официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию продлится до 16 мая. В рамках визита уже состоялись переговоры с руководством России, в том числе с президентом Владимиром Путиным.

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о намерении расширить поставки малайзийского какао и пальмового масла в Российскую Федерацию. Об этом он сообщил по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, которая состоялась в рамках официального визита малайзийской делегации в Москву. «Я выразил намерение Малайзии <...> укрепить нашу торговлю товарами какао и пальмовым маслом», — написал премьер-министр Малайзии в своем telegram-канале. По его словам, Малайзия рассматривает Россию как перспективного торгового партнера и заинтересована в увеличении объемов экспорта своей продукции. В ходе переговоров малайзийский премьер передал Михаилу Мишустину официальное приглашение посетить Малайзию вместе с делегацией представителей российского правительства и бизнеса. В ответ на инициативы малайзийской стороны, президент России Владимир Путин сообщил о готовности увеличить поставки молочной и мясной продукции в Малайзию, в том числе продукции, соответствующей стандартам халяль. Официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию продлится до 16 мая. В рамках визита уже состоялись переговоры с руководством России, в том числе с президентом Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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