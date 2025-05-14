Путин рассмешил зал историей про премьера Малайзии и три трона

Российский президент Владимир Путин поделился смешной историей, которая произошла во время его встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Когда представители обеих стран посетили Андреевский зал Кремля с тремя тронами, Путин шутливо спросил у Ибрагима, для кого третий трон. Тот не раздумывая предположил, что для второй жены. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Рассказывал премьеру, что такое Андреевский зал. Там стоит три трона. Один трон для царя. Второй — для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого? Премьер-министр не задумываясь ответил: „Для второй жены“. Это ответ настоящего мусульманина», — рассказал Путин журналистам после встречи с премьером Малайзии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Ответ на загадку от Путина — для мамы.
Президент также отметил различия в менталитете российского и малазийского народов, но подчеркнул, что обмен информацией между странами — очень важен.
Путин 14 мая встретился с премьером Малайзии. Встреча прошла на территории Кремля.
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