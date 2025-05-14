Лолита озвучила настоящую причину ухода из «Суперстара»

Певица Лолита заявила, что в новом сезоне «Суперстара» ее не будет. В беседе с корреспондентом URA.RU певица озвучила настоящую причину ухода из проекта.
После того, как Лолита заявила о том, что не появится на съемках очередного сезона, поклонники в Интернете стали строить множество версий относительно ее ухода. Кто-то уверяет, что Милявская стала жертвой происков врагов. Впрочем, сама звезда уверяет: недоброжелатели здесь не причем: «Нет, ничего такого нет».
На вопрос, что случилось, Лолита ответила так: «Ничего не случилось, просто я не получила подтверждения по срокам. Понятно, что если тебе не дают точные сроки, значит, ты там не участвуешь. Вот и все!»
Лолита уверяет, что из-за ухода из «Суперстара» не расстраивается. Хотя не отрицает: в шоу она вложила всю свою душу, отдавая себя на съемках целиком и без остатка.
«Я люблю этот проект, — не скрывает певица. — Он вообще когда-то, очень давно, был придуман фактически под меня. Но ничего страшного: один проект, второй, третий… В моей жизни столько их было!»
Певица Лолита Милявская на протяжении многих лет была ведущей шоу «Суперстар». Лишь в последнем сезоне ее заменила Наташа Королева. Лола говорила, что не смогла стать ведущей из-за того, что съемки совпали с днем рождения ее мамы.
Кто станет ведущей «Суперстара», руководство программы пока официально не объявляло. По всей видимости, в паре с Вадимом Такменевым останется Наташа Королева, которая попробовала себя в этом амплуа в прошлом сезоне. Поклонники отмечают, что в качестве ведущей «русалка» открылась с новой стороны и привнесла в проект не только новое дыхание, но и свойственные ей легкость, живость и непосредственность.
Напомним, что в очередном сезоне «Суперстара» за победу будут сражаться вокально-инструментальные ансамбли и группы. Список участников держится в строжайшем секрете. Сергей Соседов, например, признавался корреспонденту URA.RU: о том, кто будет участвовать в новом сезоне «Суперстара», не знают даже члены жюри.
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