Премьер Малайзии пригласил Путина на саммит АСЕАН

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Анвар Ибрагим пригласил Владимира Путина на на саммит АСЕАН в Малайзии
Анвар Ибрагим пригласил Владимира Путина на на саммит АСЕАН в Малайзии Фото:

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре с 23 по 28 октября 2025 года. Об этом сообщают журналисты. 

«Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН, который пройдет в Куала-Лумпуре 23-28 октября», — передает корреспондент URA.RU со встречи по итогам переговоров Путина и Ибрагима. В ходе встречи Анвар Ибрагим подчеркнул важность визита российского лидера для развития двусторонних отношений и укрепления позиций России в регионе.

Он отметил, что присутствие Путина станет настоящим прорывом для малазийской страны. Премьер страны также подчеркнул, что многие граждане также ожидают визита российского президента в Куал-Лумпур. 

Встреча премьера Малайзии и президента России состоялась в Кремле 14 мая. В настоящий момент между Россией и Малайзией действует более 20 соглашений о сотрудничестве. По итогам 2024 года товарооборот между странами составил около 2,5 млрд долларов. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре с 23 по 28 октября 2025 года. Об этом сообщают журналисты.  «Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН, который пройдет в Куала-Лумпуре 23-28 октября», — передает корреспондент URA.RU со встречи по итогам переговоров Путина и Ибрагима. В ходе встречи Анвар Ибрагим подчеркнул важность визита российского лидера для развития двусторонних отношений и укрепления позиций России в регионе. Он отметил, что присутствие Путина станет настоящим прорывом для малазийской страны. Премьер страны также подчеркнул, что многие граждане также ожидают визита российского президента в Куал-Лумпур.  Встреча премьера Малайзии и президента России состоялась в Кремле 14 мая. В настоящий момент между Россией и Малайзией действует более 20 соглашений о сотрудничестве. По итогам 2024 года товарооборот между странами составил около 2,5 млрд долларов. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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