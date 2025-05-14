Премьер Малайзии пригласил Путина на саммит АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре с 23 по 28 октября 2025 года. Об этом сообщают журналисты.
«Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН, который пройдет в Куала-Лумпуре 23-28 октября», — передает корреспондент URA.RU со встречи по итогам переговоров Путина и Ибрагима. В ходе встречи Анвар Ибрагим подчеркнул важность визита российского лидера для развития двусторонних отношений и укрепления позиций России в регионе.
Он отметил, что присутствие Путина станет настоящим прорывом для малазийской страны. Премьер страны также подчеркнул, что многие граждане также ожидают визита российского президента в Куал-Лумпур.
Встреча премьера Малайзии и президента России состоялась в Кремле 14 мая. В настоящий момент между Россией и Малайзией действует более 20 соглашений о сотрудничестве. По итогам 2024 года товарооборот между странами составил около 2,5 млрд долларов. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.
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