Россияне жалуются на массовые задержки рейсов египетских авиакомпаний

Российские туристы выражают недовольство из-за многочисленных задержек рейсов египетских авиакомпаний, выполняющих перелёты между Россией и популярными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. По данным telegram-канала Shot, за последние сутки было задержано более 15 рейсов в обоих направлениях.
«Россияне массово жалуются на египетские авиакомпании. За последние сутки задержано более 15 рейсов в обе стороны», — говорится в сообщении канала. Основные претензии россиян касаются авиакомпаний AlMasria Universal Airlines, Air Cairo и Red Sea Airlines. Также в списке проблемных перевозчиков оказалась саудовская Nesma Airlines. Именно эти компании чаще других задерживают рейсы из Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также из российских аэропортов в эти египетские города. Пассажиры сообщают о длительном ожидании в аэропортах без четких объяснений причин и недостаточной поддержке со стороны перевозчиков.
Представители авиакомпаний объясняют сбои в расписании внешними факторами. По их заявлениям, задержки связаны с обострением ситуации в Ливии и боевыми действиями в Израиле. Местные гиды в Египте информируют туристов, что рейсы могут быть отложены, если в радиусе 300–600 км от маршрута вылета существует угроза безопасности. В таких случаях авиакомпании ждут подтверждения безопасных условий для полёта, что и приводит к задержкам.
В начале мая также поступали жалобы от туристов на задержку рейса в Египте. Как ранее информировало издание Readovka, группа российских туристов оказалась заблокированной в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за технических неисправностей воздушного судна. Пассажиры ожидали вылета более 20 часов, не имея возможности покинуть терминал. По истечении десяти часов после назначенного времени вылета представители авиакомпании сообщили россиянам о перераспределении пассажиров на два других рейса. Как сообщили корреспонденту URA.RU в туроператорской компании Fun&Sun, организовавшей поездку, туристы из Казани, долгое время находившиеся в ожидании рейса авиакомпании AlMasria, начали возвращение на родину.
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