Кто такая Кристина Тихонова, которой прочат должность директора тюменского драмтеатра

Врио директора ТБДТ приехала в Тюмень из Краснодара
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Сергей Осинцев лишился должности директора драмтеатра по отрицательным мотивам
Сергей Осинцев лишился должности директора драмтеатра по отрицательным мотивам Фото:

Кристина Тихонова, которая после увольнения Сергея Осинцева исполняет обязанности директора Тюменского большого драматического театра (ТБДТ), является выпускницей Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Информация об этом указана на портале kino-teatr.ru. Осинцев лишился должности в мае по отрицательным мотивам. Бывший руководитель ТБДТ находится под следствием по делу о мошенничестве.

«Тихонова Кристина Рудольфовна. Окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств в 2000 году. Работала в театрах Краснодара, Челябинска. С 2011 года — заместитель директора по художественно-творческой деятельности Тюменского драматического театра. С 2013 года — актриса Тюменского драматического театра», — указано на сайте kino-teatr.ru.

В 2018 году Кристина Тихонова была номинирована на премию «Золотая маска» за роль Натальи Петровны в спектакле «Молодость». Является победителем ежегодной премии театров Тюменской области в номинации «Лучшая женская роль» за роль Арины Петровны Головлевой в спектакле «Господа Головлевы».

На звонки редакции по номерам, указанным на официальном сайте ТБДТ, Кристина Тихонова не ответила. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Кристина Тихонова негласно считается одним из главных кандидатов на должность директора ТБДТ, которая освободилась после того, как предыдущий руководитель Сергей Осинцев был уволен. Он обвиняется в мошенничестве на десятки миллионов рублей.

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Кристина Тихонова, которая после увольнения Сергея Осинцева исполняет обязанности директора Тюменского большого драматического театра (ТБДТ), является выпускницей Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Информация об этом указана на портале kino-teatr.ru. Осинцев лишился должности в мае по отрицательным мотивам. Бывший руководитель ТБДТ находится под следствием по делу о мошенничестве. «Тихонова Кристина Рудольфовна. Окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств в 2000 году. Работала в театрах Краснодара, Челябинска. С 2011 года — заместитель директора по художественно-творческой деятельности Тюменского драматического театра. С 2013 года — актриса Тюменского драматического театра», — указано на сайте kino-teatr.ru. В 2018 году Кристина Тихонова была номинирована на премию «Золотая маска» за роль Натальи Петровны в спектакле «Молодость». Является победителем ежегодной премии театров Тюменской области в номинации «Лучшая женская роль» за роль Арины Петровны Головлевой в спектакле «Господа Головлевы». На звонки редакции по номерам, указанным на официальном сайте ТБДТ, Кристина Тихонова не ответила. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Кристина Тихонова негласно считается одним из главных кандидатов на должность директора ТБДТ, которая освободилась после того, как предыдущий руководитель Сергей Осинцев был уволен. Он обвиняется в мошенничестве на десятки миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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