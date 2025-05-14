Кто такая Кристина Тихонова, которой прочат должность директора тюменского драмтеатра

Кристина Тихонова, которая после увольнения Сергея Осинцева исполняет обязанности директора Тюменского большого драматического театра (ТБДТ), является выпускницей Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Информация об этом указана на портале kino-teatr.ru. Осинцев лишился должности в мае по отрицательным мотивам. Бывший руководитель ТБДТ находится под следствием по делу о мошенничестве.
«Тихонова Кристина Рудольфовна. Окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств в 2000 году. Работала в театрах Краснодара, Челябинска. С 2011 года — заместитель директора по художественно-творческой деятельности Тюменского драматического театра. С 2013 года — актриса Тюменского драматического театра», — указано на сайте kino-teatr.ru.
В 2018 году Кристина Тихонова была номинирована на премию «Золотая маска» за роль Натальи Петровны в спектакле «Молодость». Является победителем ежегодной премии театров Тюменской области в номинации «Лучшая женская роль» за роль Арины Петровны Головлевой в спектакле «Господа Головлевы».
На звонки редакции по номерам, указанным на официальном сайте ТБДТ, Кристина Тихонова не ответила. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Кристина Тихонова негласно считается одним из главных кандидатов на должность директора ТБДТ, которая освободилась после того, как предыдущий руководитель Сергей Осинцев был уволен. Он обвиняется в мошенничестве на десятки миллионов рублей.
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