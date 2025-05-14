В Тюмени определились с главным кандидатом на должность директора драмтеатра

Обязанности директора Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) будет временно исполнять Кристина Тихонова, которая была назначена на эту должность с приставкой врио в июле 2024 года. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к местной культуре. По его словам, после увольнения Сергея Осинцева, который находится под следствием по делу о мошенничестве, Тихонова стала главным претендентом на должность главы ТБДТ.
«Кристина Тихонова является главным кандидатом на должность руководителя ТБДТ, она обладает для этого всеми необходимыми компетенциями и большим опытом. Пока продолжит работать на этом посту с приставкой врио. Окончательное решение по назначению должно быть принято вышестоящим начальством», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
На звонки редакции по номерам, указанным на официальном сайте ТБДТ, Кристина Тихонова не ответила. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
В мае стало известно, что директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев, обвиняемый в мошенничестве, освобожден от должности. Вместе с ним полномочия сложил его заместитель Александр Чурсин, который также находится под следствием по этому уголовному делу. Фигурантов обвиняют в похищении десятков миллионов рублей бюджетных средств.
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