Тюменский миллионер пересел на автобус. Видео

Глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прокатился в тюменском автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллионер заявил, что автобус быстрее и удобнее личного авто
Миллионер заявил, что автобус быстрее и удобнее личного авто Фото:

Тюменский миллионер и глава риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов восхитился скорости передвижения по городу на автобусе. Видео со своей поездкой «некоронованный король недвижимости» выложил в своем telegram-канале.

«Самый быстрый способ передвижения по Тюмени — это автобус, потому что у нас очень много выделенных полос. Сейчас посмотрел, что на машине нужно было бы ехать 20 минут, а на автобусе 12», — прокомментировал свою поездку Хусаинов.

Известно, что Хусаинов принципиально не передвигается на дорогих авто. У него также нет собственного водителя или служебного транспорта. Ранее глава «Этажей» заявил, что тюменские власти опоздали с введением КРТ в центре города.

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Тюменский миллионер и глава риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов восхитился скорости передвижения по городу на автобусе. Видео со своей поездкой «некоронованный король недвижимости» выложил в своем telegram-канале. «Самый быстрый способ передвижения по Тюмени — это автобус, потому что у нас очень много выделенных полос. Сейчас посмотрел, что на машине нужно было бы ехать 20 минут, а на автобусе 12», — прокомментировал свою поездку Хусаинов. Известно, что Хусаинов принципиально не передвигается на дорогих авто. У него также нет собственного водителя или служебного транспорта. Ранее глава «Этажей» заявил, что тюменские власти опоздали с введением КРТ в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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