Тюменский миллионер и глава риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов восхитился скорости передвижения по городу на автобусе. Видео со своей поездкой «некоронованный король недвижимости» выложил в своем telegram-канале.
«Самый быстрый способ передвижения по Тюмени — это автобус, потому что у нас очень много выделенных полос. Сейчас посмотрел, что на машине нужно было бы ехать 20 минут, а на автобусе 12», — прокомментировал свою поездку Хусаинов.
Известно, что Хусаинов принципиально не передвигается на дорогих авто. У него также нет собственного водителя или служебного транспорта. Ранее глава «Этажей» заявил, что тюменские власти опоздали с введением КРТ в центре города.
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