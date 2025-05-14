Часть метротрама в Челябинске построит корпорация из КНР

Линию метротрама «Север – Юг» в Челябинске построит корпорация CRCC из Китая. Как сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3» 13 мая компании заключили контракт на 13,1 млрд рублей.
«13 мая в Москве прошла церемония подписания двух контрактов на общую сумму 13,1 млрд рублей с CRCC. Компания стала партнером холдинга по строительству первых линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске», - сообщается на официальном сайте «Моспроект-3».
В пресс-службе уточнили, что китайская компания уже участвовала в строительстве московского метрополитена, а также сотрудничает с порядка 130 странами. Согласно контракту, CRCC возведут тоннели от улицы Овчинникова жо депо. До этого торги срывались из-за отсутствии подходящих по опыту местных компаний среди желающих.
В апреле CRCC стали единственными заявителями на торги. Только на ветку «Север - Юг», согласно протоколу заседания комиссии, планируется выделить 8,8 млрд рублей.
В активную стадию возведение метротрама перешло в сентябре 2024 года. Строительство первой ветки планируют закончить в 2026 году, а после приступить к обустройству линии «Запад – Восток».
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