29 апреля 2025

В Челябинске нашли подрядчика на строительство линий метротрама за 8,8 миллиарда

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В Челябинске нашли подрядчика для строительства метро за 8,8 млрд рублей
В Челябинске нашли подрядчика для строительства метро за 8,8 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Строительство метротрама в Челябинске

В Челябинске определился подрядчик по строительству линии метротрама «Север — Юг» на участке от улицы Овчинникова за 8,8 млрд рублей. Как следует из протокола заседания комиссии, подана одна заявка. 

«Допустить заявителя к участию в процедуре. Состав документов заявителя соответствует требованиям документации», — отмечено в протоколе.

Процедуру конкурса комиссия организатора торгов, компании «Моспроект-3», признала несостоявшейся. Причиной для такого решения стало наличие лишь одного участника. Однако договор с ним, согласно сайту госзакупок, будет заключен. Название подрядчика в документации не приводится.

Первоначально итоги тендера планировали подвести в марте. Однако тогда желающих взять на себя строительные заботы не нашлось. В апреле с орвались еще два крупных конкурса — на два и пять миллиардов рублей. В конце месяца не заявились участники, готовые устранить за 440 млн рублей дефекты при строительстве тоннеля в районе торгового центра.

Несмотря на сложности, график работ потребовал перекрыть для проезда участок проспекта Победы. С 12 апреля невозможно проехать от улицы Косарева до Краснознаменной. Ограничения власти ввели на два года.

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В Челябинске определился подрядчик по строительству линии метротрама «Север — Юг» на участке от улицы Овчинникова за 8,8 млрд рублей. Как следует из протокола заседания комиссии, подана одна заявка.  «Допустить заявителя к участию в процедуре. Состав документов заявителя соответствует требованиям документации», — отмечено в протоколе. Процедуру конкурса комиссия организатора торгов, компании «Моспроект-3», признала несостоявшейся. Причиной для такого решения стало наличие лишь одного участника. Однако договор с ним, согласно сайту госзакупок, будет заключен. Название подрядчика в документации не приводится. Первоначально итоги тендера планировали подвести в марте. Однако тогда желающих взять на себя строительные заботы не нашлось. В апреле с орвались еще два крупных конкурса — на два и пять миллиардов рублей. В конце месяца не заявились участники, готовые устранить за 440 млн рублей дефекты при строительстве тоннеля в районе торгового центра. Несмотря на сложности, график работ потребовал перекрыть для проезда участок проспекта Победы. С 12 апреля невозможно проехать от улицы Косарева до Краснознаменной. Ограничения власти ввели на два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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