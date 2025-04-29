В Челябинске нашли подрядчика на строительство линий метротрама за 8,8 миллиарда

В Челябинске определился подрядчик по строительству линии метротрама «Север — Юг» на участке от улицы Овчинникова за 8,8 млрд рублей. Как следует из протокола заседания комиссии, подана одна заявка.
«Допустить заявителя к участию в процедуре. Состав документов заявителя соответствует требованиям документации», — отмечено в протоколе.
Процедуру конкурса комиссия организатора торгов, компании «Моспроект-3», признала несостоявшейся. Причиной для такого решения стало наличие лишь одного участника. Однако договор с ним, согласно сайту госзакупок, будет заключен. Название подрядчика в документации не приводится.
Первоначально итоги тендера планировали подвести в марте. Однако тогда желающих взять на себя строительные заботы не нашлось. В апреле с орвались еще два крупных конкурса — на два и пять миллиардов рублей. В конце месяца не заявились участники, готовые устранить за 440 млн рублей дефекты при строительстве тоннеля в районе торгового центра.
Несмотря на сложности, график работ потребовал перекрыть для проезда участок проспекта Победы. С 12 апреля невозможно проехать от улицы Косарева до Краснознаменной. Ограничения власти ввели на два года.
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