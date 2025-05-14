Началась битва за Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин. По его данным, подтверждено начало эвакуации жителей из Дружковского и Лиманского городских округов, что свидетельствует о приближении линии фронта к крупнейшей агломерации региона.
«Началась битва за Славянск. Пролог — эвакуация из Дружковского и Лиманского городских округов. Украинцы подтверждают начало эвакуации. Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск — обязательное мероприятие перед сдачей», — сообщил Дмитрий Стешин.
Ранее украинские войска предпринимали попытки наступления и создания плацдармов на границе с Россией, в том числе в Белгородской области, где после прорыва границы российские военные провели зачистку и заняли ряд населенных пунктов. Аналогичные действия, по данным источников, сейчас фиксируются и в Брянской области, где ВСУ стягивают силы и готовятся к новым активным боевым действиям.
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