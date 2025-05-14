В тюменской ЛДПР сменился лидер

В Тюмени сменили координатора областного отделения ЛДПР. Место, которое занимал ушедший в Минприроды экс-депутат Госдумы Евгений Марков, получил вице-спикер областной думы Владимир Сысоев — вскоре он, по решению партии, займет место Маркова в российском парламенте.
«Со вчерашнего дня я являюсь исполняющим обязанности координатора тюменского регионального отделения ЛДПР», — рассказал корреспонденту URA.RU Владимир Сысоев. Окончательное решение о лидере тюменской ячейки высший совет партии, по словам политика, примет в течение месяца.
Кроме того, Сысоев занимает должность полпреда главы ЛДПР по УрФО и в качестве и.о. руководит курганским отделением партии — активизирует его работу перед выборами в местную областную думу, которые пройдут осенью 2025 года. Политик уточнил, что пока не был информирован об изменениях в собственном партийном статусе в связи с переходом в Госдуму. «Задача наша простая — найти сильного партийца, которому партия сможет доверить роль „рулевого“ в Курганской области. Этим процессом я, в том числе, активно занимаюсь», — рассказал URA.RU Владимир Сысоев.
Как ранее сообщало URA.RU, передачу мандата экс-депутата Евгения Маркова вице-спикеру Тюменской облдумы Владимиру Сысоеву одобрил высший совет ЛДПР. Перед этим Евгений Марков досрочно сложил полномочия в связи с назначением на пост замминистра природных ресурсов и экологии РФ.
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