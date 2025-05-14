14 мая 2025

WP: США решили бойкотировать саммит G20 в ЮАР из-за «геноцида белых»

© Служба новостей «URA.RU»
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США не поедут в ЮАР, если ситуация не изменится
США не поедут в ЮАР, если ситуация не изменится Фото:

США отказались от участия в саммите G20, который пройдет в ноябре 2025 года в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщают СМИ. По данным источника, причиной такого решения стала обеспокоенность Вашингтона ситуацией с правами человека в ЮАР и якобы происходящим там «геноцидом белого населения».

«Совет национальной безопасности Белого дома приказал агентствам и ведомствам США приостановить работу с конференцией „Большой двадцатки“, которую в этом году должна провести Южная Африка», — говорится в сообщении The Wasington Post. СМИ отмечается, что решение принято на фоне обострения внутриполитической ситуации в ЮАР и сообщений о притеснениях по этническому признаку.

Ранее аналогичные решения по ограничению участия в международных саммитах уже принимались: в 2014 году Россию исключили из формата G8 после событий на Украине, что было названо рядом американских политиков ошибкой, повлиявшей на развитие глобальных конфликтов. С тех пор формат G8 не восстанавливался, а вопросы участия стран в крупных международных форумах продолжают вызывать споры.

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США отказались от участия в саммите G20, который пройдет в ноябре 2025 года в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщают СМИ. По данным источника, причиной такого решения стала обеспокоенность Вашингтона ситуацией с правами человека в ЮАР и якобы происходящим там «геноцидом белого населения». «Совет национальной безопасности Белого дома приказал агентствам и ведомствам США приостановить работу с конференцией „Большой двадцатки“, которую в этом году должна провести Южная Африка», — говорится в сообщении The Wasington Post. СМИ отмечается, что решение принято на фоне обострения внутриполитической ситуации в ЮАР и сообщений о притеснениях по этническому признаку. Ранее аналогичные решения по ограничению участия в международных саммитах уже принимались: в 2014 году Россию исключили из формата G8 после событий на Украине, что было названо рядом американских политиков ошибкой, повлиявшей на развитие глобальных конфликтов. С тех пор формат G8 не восстанавливался, а вопросы участия стран в крупных международных форумах продолжают вызывать споры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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