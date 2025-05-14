В ХМАО партфункционерка ЕР угодила в скандал из-за экологической акции

Лидер единороссов Пыть-Яха, депутат Марина Шиндякина, и спикер гордумы Дмитрий Уреки вызвали гнев горожан, увешав пластиковыми сердцами деревья в сквере на Привокзальной площади к 9 мая. В экологичности акции усомнились местные жители в комментариях к видеозаписи муниципального телеканала.
«Загнали детей для реализации своих хотелок. Полный бред... Лучше бы деревья сажали», — прокомментировал коммунист Нажмутдин Джафаров. Депутат Людмила Завадская посоветовала коллегам побелить стволы — по ее мнению, пользы будет больше.
В сообществе «ЧП Пыть-Ях» акцию тоже не оценили. «Повесить искусственные сердечки из бумаги, ламинированные, и выдавать это за акцию „Дерево жизни“? Определенно, это не комильфо. Подобный подход рискует вызвать скорее недоумение и отторжение, нежели поддержку благотворительной инициативы», — пишет автор публикации.
Муниципальный телеканал «Пыть-Яхинформ» сообщает, что сердца в пластике развешивали по деревьям дети. Присоединиться к ней мог каждый, но сердца должны обязательно быть заламинированы.
Акцию назвали «Дерево памяти» и приурочили ее ко Дню Победы. Вместе с детьми в ней приняли участие депутаты, юнармейцы, кадеты, ученики прогимназии «Созвездие» и ветеран СВО Артем Захаренко. Шиндякина уточнила, что «Дерево памяти» организовано при поддержке «Женского движения» ЕР.
Ранее в Челябинске к 80-летию Победы стартовала акция «8000 саженцев», в рамках которой всем желающим раздавали сосны для самостоятельной высадки в память о погибших в Великой Отечественной войне. Мероприятие вызвало большой интерес у горожан, а организаторы отмечали важность живых деревьев как символа памяти для будущих поколений.
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