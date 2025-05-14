14 мая 2025

TikTok ограничил поиск видео с Макроном и Мерцем в поезде

Bloomberg: TikTok ограничил поиск по резонансному видео с Макроном и Мерцем
© Служба новостей «URA.RU»
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TikTok ввел ограничения из-за скандального видео
TikTok ввел ограничения из-за скандального видео Фото:

Сервис TikTok, принадлежащий китайской компании Byte Dance, ввел ограничения на поиск видео с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Bloomberg. Главы государств ехали на поезде и у них на столе был пакетик и чайная ложка.

«TikTok предпринял меры против нескольких видео и ограничил поиск, связанный с этим событием», — говорится в сообщении агентства. Видео, снятое в купе поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года, показывает Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах Мерц якобы прячет ложечку, а Макрон убирает небольшой пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении непонятных веществ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналистов, назвав их «зависимыми временщиками», решающими судьбу Европы. Она обвинила их в срыве мира на Украине и зависимости.

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Сервис TikTok, принадлежащий китайской компании Byte Dance, ввел ограничения на поиск видео с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Bloomberg. Главы государств ехали на поезде и у них на столе был пакетик и чайная ложка. «TikTok предпринял меры против нескольких видео и ограничил поиск, связанный с этим событием», — говорится в сообщении агентства. Видео, снятое в купе поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года, показывает Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах Мерц якобы прячет ложечку, а Макрон убирает небольшой пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении непонятных веществ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналистов, назвав их «зависимыми временщиками», решающими судьбу Европы. Она обвинила их в срыве мира на Украине и зависимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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