Сервис TikTok, принадлежащий китайской компании Byte Dance, ввел ограничения на поиск видео с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Bloomberg. Главы государств ехали на поезде и у них на столе был пакетик и чайная ложка.
«TikTok предпринял меры против нескольких видео и ограничил поиск, связанный с этим событием», — говорится в сообщении агентства. Видео, снятое в купе поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года, показывает Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах Мерц якобы прячет ложечку, а Макрон убирает небольшой пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении непонятных веществ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналистов, назвав их «зависимыми временщиками», решающими судьбу Европы. Она обвинила их в срыве мира на Украине и зависимости.
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