14 мая 2025

В Екатеринбурге задержали подозреваемого, который жестко избил парня на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый полностью признал вину
Подозреваемый полностью признал вину Фото:

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого, который жестко избил парня на Теплоходном переулке (Новая Сортировка). Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

«Кухонным боксером» оказался молодой человек по имени Артем, 2007 года рождения, из Краснодарского края. Он состоит на учете в курортном городе Сочи. Вину полностью признал. По данному ЧП службой участковых уполномоченных проводится проверка. Сейчас выясняется, кто был в роли потерпевшего», — отметил Горелых.

По заявлению подозреваемого, молодые люди познакомились на улице, после чего отправились на съемную квартиру, где случился конфликт. В настоящий момент продолжается разбирательство. Избиение парня попало на видео, после чего оно было опубликовано в социальных сетях. Пользователи сети предположили, что конфликт начался на фоне того, что потерпевший мог кого-то изнасиловать.

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В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого, который жестко избил парня на Теплоходном переулке (Новая Сортировка). Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых. «Кухонным боксером» оказался молодой человек по имени Артем, 2007 года рождения, из Краснодарского края. Он состоит на учете в курортном городе Сочи. Вину полностью признал. По данному ЧП службой участковых уполномоченных проводится проверка. Сейчас выясняется, кто был в роли потерпевшего», — отметил Горелых. По заявлению подозреваемого, молодые люди познакомились на улице, после чего отправились на съемную квартиру, где случился конфликт. В настоящий момент продолжается разбирательство. Избиение парня попало на видео, после чего оно было опубликовано в социальных сетях. Пользователи сети предположили, что конфликт начался на фоне того, что потерпевший мог кого-то изнасиловать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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