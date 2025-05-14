В Екатеринбурге задержали подозреваемого, который жестко избил парня на видео

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого, который жестко избил парня на Теплоходном переулке (Новая Сортировка). Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.
«Кухонным боксером» оказался молодой человек по имени Артем, 2007 года рождения, из Краснодарского края. Он состоит на учете в курортном городе Сочи. Вину полностью признал. По данному ЧП службой участковых уполномоченных проводится проверка. Сейчас выясняется, кто был в роли потерпевшего», — отметил Горелых.
По заявлению подозреваемого, молодые люди познакомились на улице, после чего отправились на съемную квартиру, где случился конфликт. В настоящий момент продолжается разбирательство. Избиение парня попало на видео, после чего оно было опубликовано в социальных сетях. Пользователи сети предположили, что конфликт начался на фоне того, что потерпевший мог кого-то изнасиловать.
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