В лесах Челябинской области подходит к концу сезон строчков. Жители отметили, что находить крупные экземпляры этих грибов становится все сложнее. Соответствующими снимками урожая они поделились в социальных сетях.
«Гигантские строчки постепенно уходят до следующего года. Златоуст», — написал участник группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Павел Смирнов в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов мужчина опубликовал фотографию особенно большого гриба, который с трудом уместился у него на ладони. Публикация вызвала живой отклик среди пользователей сообщества, которые оценили лесную находку и отметили, что в этом году им также удалось собрать строчки.
Как сообщало URA.RU, крупные строчки с ладонь взрослого человека челябинцы начали находить в окрестностях Таганая в Златоусте в начале мая. Собирать эти весенние грибы в регионе стали в апреле. Раньше всего они появились в Ашинском районе.
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