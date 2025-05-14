14 мая 2025

Сезон гигантских строчков заканчивается в челябинских лесах. Фото

В Златоусте грибник нашел гигантский строчок
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые грибы челябинцы начали собирать в лесах еще в апреле
Первые грибы челябинцы начали собирать в лесах еще в апреле Фото:

В лесах Челябинской области подходит к концу сезон строчков. Жители отметили, что находить крупные экземпляры этих грибов становится все сложнее. Соответствующими снимками урожая они поделились в социальных сетях. 

«Гигантские строчки постепенно уходят до следующего года. Златоуст», — написал участник группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Павел Смирнов в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов мужчина опубликовал фотографию особенно большого гриба, который с трудом уместился у него на ладони. Публикация вызвала живой отклик среди пользователей сообщества, которые оценили лесную находку и отметили, что в этом году им также удалось собрать строчки.

Как сообщало URA.RU, крупные строчки с ладонь взрослого человека челябинцы начали находить в окрестностях Таганая в Златоусте в начале мая. Собирать эти весенние грибы в регионе стали в апреле. Раньше всего они появились в Ашинском районе.

Крупный гриб удалось отыскать в Златоусте
Крупный гриб удалось отыскать в Златоусте
Фото:

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В лесах Челябинской области подходит к концу сезон строчков. Жители отметили, что находить крупные экземпляры этих грибов становится все сложнее. Соответствующими снимками урожая они поделились в социальных сетях.  «Гигантские строчки постепенно уходят до следующего года. Златоуст», — написал участник группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Павел Смирнов в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов мужчина опубликовал фотографию особенно большого гриба, который с трудом уместился у него на ладони. Публикация вызвала живой отклик среди пользователей сообщества, которые оценили лесную находку и отметили, что в этом году им также удалось собрать строчки. Как сообщало URA.RU, крупные строчки с ладонь взрослого человека челябинцы начали находить в окрестностях Таганая в Златоусте в начале мая. Собирать эти весенние грибы  в регионе стали в апреле. Раньше всего они появились в Ашинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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