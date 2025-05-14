В ХМАО 115 человек пострадали от укусов клещей

В 2025 году от укусов клещей пострадали 115 югорчан. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кондинском районе, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 115 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей... Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Кондинском районе — 25 случаев», — написано на сайте ведомства.
Вторым по частоте укусов стал Сургут (14), третьим — Ханты-Мансийск (13), а на четвертом и пятом местах — Пыть-Ях (12) и Нягань (9). При этом, муниципалитетов, где вообще не зафиксированы случаи присасывания клещей, всего три — Березовский район, Когалым и Покачи.
Также сообщается, что за последнюю неделю в больницы ХМАО из-за укусов клещей обратились 68 человек, 20% всех пострадавших — дети. Это в 2,6 раза больше, чем неделей ранее. В прошлом году к аналогичному периоду было зафиксировано всего 37 случаев. При этом, большинство пострадавших укусили в городе (27,9%). Далее по списку идут завозные (26,5%), лес (20%) и дачи (20,6%).
Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!