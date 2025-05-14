14 мая 2025

В ХМАО 115 человек пострадали от укусов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество укусов клещей увеличилось в 2,6 раза
Количество укусов клещей увеличилось в 2,6 раза Фото:

В 2025 году от укусов клещей пострадали 115 югорчан. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кондинском районе, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 115 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей... Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Кондинском районе — 25 случаев», — написано на сайте ведомства.

Вторым по частоте укусов стал Сургут (14), третьим — Ханты-Мансийск (13), а на четвертом и пятом местах — Пыть-Ях (12) и Нягань (9). При этом, муниципалитетов, где вообще не зафиксированы случаи присасывания клещей, всего три — Березовский район, Когалым и Покачи.

Также сообщается, что за последнюю неделю в больницы ХМАО из-за укусов клещей обратились 68 человек, 20% всех пострадавших — дети. Это в 2,6 раза больше, чем неделей ранее. В прошлом году к аналогичному периоду было зафиксировано всего 37 случаев. При этом, большинство пострадавших укусили в городе (27,9%). Далее по списку идут завозные (26,5%), лес (20%) и дачи (20,6%).

Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги.

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В 2025 году от укусов клещей пострадали 115 югорчан. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кондинском районе, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 115 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей... Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Кондинском районе — 25 случаев», — написано на сайте ведомства. Вторым по частоте укусов стал Сургут (14), третьим — Ханты-Мансийск (13), а на четвертом и пятом местах — Пыть-Ях (12) и Нягань (9). При этом, муниципалитетов, где вообще не зафиксированы случаи присасывания клещей, всего три — Березовский район, Когалым и Покачи. Также сообщается, что за последнюю неделю в больницы ХМАО из-за укусов клещей обратились 68 человек, 20% всех пострадавших — дети. Это в 2,6 раза больше, чем неделей ранее. В прошлом году к аналогичному периоду было зафиксировано всего 37 случаев. При этом, большинство пострадавших укусили в городе (27,9%). Далее по списку идут завозные (26,5%), лес (20%) и дачи (20,6%). Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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