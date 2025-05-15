Стало известно, какие растения будет запрещено выращивать на даче в России

Дачникам и садоводам в России запрещено выращивать на своих участках ряд растений, которые содержат наркотические вещества. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы — от 1,5 до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях возможна и уголовная ответственность. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
«Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная. Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», — рассказала Бурякова. Ее слова передает агентство «Прайм».
Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напоминал, что за выращивание на дачных участках запрещенных растений и грибов, содержащих наркотические вещества, предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность, особенно если обнаружено значительное количество таких культур. В список входят не только мак и конопля, но и ряд экзотических растений и грибов, определенных постановлением правительства.
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