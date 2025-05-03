На садовых участках россиян могут быть обнаружены запрещенные растения и грибы, за выращивание которых предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовная ответственность. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Наиболее строгие меры наказания предусмотрены в тех случаях, когда на территории садового участка обнаруживаются запрещенные растения или грибы в значительном либо особо значительном количестве. Конкретные пороговые значения различаются в зависимости от разновидности растения или гриба. К примеру, для кактусов, содержащих мескалин, крупным размером считается наличие на участке двух и более экземпляров, пояснил Поздняков в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт также уточнил, что под запретом находятся такие растения, как банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис. В отношении грибов Поздняков напомнил, что запрещено выращивание любого вида грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин — наркотическое соединение, которое содержится в более чем 200 видах грибов. К запрещенным видам грибов относятся панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый.
Поздняков добавил, что выращивание запрещенных культур в крупном размере (от 20 плодовых тел за один раз карается штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, а в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет. Если же будет установлено наличие запрещенных растений и грибов в особо крупном размере (от 200 плодовых тел за один раз), виновному грозит тюремное заключение сроком до восьми лет с последующим ограничением свободы еще на два года. Кроме того, по словам эксперта, не все виды мака запрещены к культивированию: разрешено выращивать те разновидности, которые не включены в перечень постановления правительства от 27 ноября 2010 года №934. Что нельзя выращивать на даче — в фотогалерее URA.RU.
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