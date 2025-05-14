В Краснотурьинске продавщица испортила 1700 лотерейных билетов, пытаясь выиграть

В городском суде Краснотурьинска рассмотрят дело продавщицы 1982 года рождения, которую обвиняют в трате 1700 лотерейных билетов общей стоимостью в 271 тысячу рублей. Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
«Она намеревалась компенсировать ущерб с выигрыша, однако ревизия выявила „израсходованные“ билеты раньше, чем обвиняемая это успела сделать», — сообщили в суде. По версии обвинения, работая продавцом киоска по продаже лотерейных билетов, женщина самостоятельно стерла защитные полосы с 1700 билетов, чтобы попытаться выиграть крупную сумму.
Ранее в Екатеринбурге сотрудницу банка осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Женщина оформила кредиты на клиентов и похитила более 15 миллионов рублей, за что получила семь лет лишения свободы.
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