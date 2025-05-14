14 мая 2025

В Краснотурьинске продавщица испортила 1700 лотерейных билетов, пытаясь выиграть

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая ценность лотерейных билетов составила 271 тысячу рублей
Общая ценность лотерейных билетов составила 271 тысячу рублей Фото:

В городском суде Краснотурьинска рассмотрят дело продавщицы 1982 года рождения, которую обвиняют в трате 1700 лотерейных билетов общей стоимостью в 271 тысячу рублей.  Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

«Она намеревалась компенсировать ущерб с выигрыша, однако ревизия выявила „израсходованные“ билеты раньше, чем обвиняемая это успела сделать», — сообщили в суде. По версии обвинения, работая продавцом киоска по продаже лотерейных билетов, женщина самостоятельно стерла защитные полосы с 1700 билетов, чтобы попытаться выиграть крупную сумму.

Ранее в Екатеринбурге сотрудницу банка осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Женщина оформила кредиты на клиентов и похитила более 15 миллионов рублей, за что получила семь лет лишения свободы.

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В городском суде Краснотурьинска рассмотрят дело продавщицы 1982 года рождения, которую обвиняют в трате 1700 лотерейных билетов общей стоимостью в 271 тысячу рублей.  Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск». «Она намеревалась компенсировать ущерб с выигрыша, однако ревизия выявила „израсходованные“ билеты раньше, чем обвиняемая это успела сделать», — сообщили в суде. По версии обвинения, работая продавцом киоска по продаже лотерейных билетов, женщина самостоятельно стерла защитные полосы с 1700 билетов, чтобы попытаться выиграть крупную сумму. Ранее в Екатеринбурге сотрудницу банка осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Женщина оформила кредиты на клиентов и похитила более 15 миллионов рублей, за что получила семь лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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