Ремонт должны завершить 21 мая
В Шадринске (Курганская область) на нечетной стороне улицы Свердлова почти на неделю будет затруднено движение транспорта из-за плановых работ энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Шадринске из-за ремонта перекроют одну полосу дороги
«У дома №33, ближе к перекрестку с Красноармейской, энергетики начинают плановые работы. Объезд возможен по одной полосе. Ориентировочно ремонт завершат 21 мая», — пояснили в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Катайском округе мэр распорядился перекрыть для автомобилистов одну полосу дороги. Ограничения будут действовать до 1 ноября этого года.
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