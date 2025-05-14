14 мая 2025

В Шадринске из-за ремонта перекроют одну полосу дороги. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт должны завершить 21 мая
Ремонт должны завершить 21 мая Фото:

В Шадринске (Курганская область) на нечетной стороне улицы Свердлова почти на неделю будет затруднено движение транспорта из-за плановых работ энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Шадринске из-за ремонта перекроют одну полосу дороги
В Шадринске из-за ремонта перекроют одну полосу дороги
Фото:

«У дома №33, ближе к перекрестку с Красноармейской, энергетики начинают плановые работы. Объезд возможен по одной полосе. Ориентировочно ремонт завершат 21 мая», — пояснили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катайском округе мэр распорядился перекрыть для автомобилистов одну полосу дороги. Ограничения будут действовать до 1 ноября этого года.

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В Шадринске (Курганская область) на нечетной стороне улицы Свердлова почти на неделю будет затруднено движение транспорта из-за плановых работ энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «У дома №33, ближе к перекрестку с Красноармейской, энергетики начинают плановые работы. Объезд возможен по одной полосе. Ориентировочно ремонт завершат 21 мая», — пояснили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Катайском округе мэр распорядился перекрыть для автомобилистов одну полосу дороги. Ограничения будут действовать до 1 ноября этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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