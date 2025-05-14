14 мая 2025

В Курганской области водитель школьного автобуса оскорбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель получил штраф в размере трех тысяч рублей
Водитель получил штраф в размере трех тысяч рублей Фото:

В Притобольном районе (Курганская область) водитель школьного автобуса оскорбил ребенка и получил штраф. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Установлено, что в феврале 2025 года водитель школьного автобуса во время перевозки учащихся одной из школ оскорбил несовершеннолетнего пассажира. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам его рассмотрения виновному лицу назначен штраф в размере трех тысяч рублей», — пишет ведомство.

Ранее в марте похожий инцидент произошел в Челябинске. Водитель автобуса высадил школьницу из-за отсутствия наличных для оплаты проезда, за что также был оштрафован по решению прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Притобольном районе (Курганская область) водитель школьного автобуса оскорбил ребенка и получил штраф. Об этом сообщает прокуратура региона. «Установлено, что в феврале 2025 года водитель школьного автобуса во время перевозки учащихся одной из школ оскорбил несовершеннолетнего пассажира. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам его рассмотрения виновному лицу назначен штраф в размере трех тысяч рублей», — пишет ведомство. Ранее в марте похожий инцидент произошел в Челябинске. Водитель автобуса высадил школьницу из-за отсутствия наличных для оплаты проезда, за что также был оштрафован по решению прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...