В Курганской области водитель школьного автобуса оскорбил ребенка

В Притобольном районе (Курганская область) водитель школьного автобуса оскорбил ребенка и получил штраф. Об этом сообщает прокуратура региона.
«Установлено, что в феврале 2025 года водитель школьного автобуса во время перевозки учащихся одной из школ оскорбил несовершеннолетнего пассажира. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам его рассмотрения виновному лицу назначен штраф в размере трех тысяч рублей», — пишет ведомство.
Ранее в марте похожий инцидент произошел в Челябинске. Водитель автобуса высадил школьницу из-за отсутствия наличных для оплаты проезда, за что также был оштрафован по решению прокуратуры.
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