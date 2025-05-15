ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов в Telegram

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Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев
Силовики задержали 57 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев Фото:

В России сотрудники силовых структур задержали 57 администраторов telegram-каналов и чатов, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. По данным ведомства, задержанные вели активную переписку с кураторами с территории Украины и получали от них инструкции по совершению диверсий и терактов на территории страны.

«Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера „Telegram“, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. В ведомстве уточнили, что в средствах связи задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, в которой содержались конкретные инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.

В ФСБ добавили, что также были задержаны шесть человек, подозреваемых в организации нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени, а также в подготовке насильственных акций в Кемерове и Ростове. Следственные органы продолжают процессуальное оформление задержаний. Кроме того, ФСБ сообщила о принятии профилактических мер в отношении 305 несовершеннолетних, которые находились под влиянием зарубежных модераторов, занимавшихся пропагандой деструктивной идеологии среди молодежи.

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В России сотрудники силовых структур задержали 57 администраторов telegram-каналов и чатов, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. По данным ведомства, задержанные вели активную переписку с кураторами с территории Украины и получали от них инструкции по совершению диверсий и терактов на территории страны. «Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера „Telegram“, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. В ведомстве уточнили, что в средствах связи задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, в которой содержались конкретные инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора. В ФСБ добавили, что также были задержаны шесть человек, подозреваемых в организации нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени, а также в подготовке насильственных акций в Кемерове и Ростове. Следственные органы продолжают процессуальное оформление задержаний. Кроме того, ФСБ сообщила о принятии профилактических мер в отношении 305 несовершеннолетних, которые находились под влиянием зарубежных модераторов, занимавшихся пропагандой деструктивной идеологии среди молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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