Пенсионеров России хотят освободить от одного налога

В Госдуму РФ будет внесен законопроект, предлагающий освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Инициатива принадлежит депутатам фракции «Справедливая Россия — За правду», одним из соавторов выступил лидер партии Сергей Миронов.
«Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов „единственный садовый дом“, — говорится в пояснительной записке документа, попавшего в распоряжение РИА Новости. Это позволит пенсионерам и другим льготным категориям граждан не платить налог на такой объект недвижимости, если он является единственным.
Помимо пенсионеров, льгота будет распространяться на ряд других категорий: инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, лиц, пострадавших от радиационных воздействий, а также родителей и супругов погибших военнослужащих и государственных служащих. По действующему законодательству, эти граждане уже освобождены от налога на один объект недвижимости (например, квартиру или гараж), но садовые дома площадью более 50 квадратных метров в этот перечень не входят.
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