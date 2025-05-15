Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На встрече присутствовали не только члены российской переговорной группы, но и ключевые представители силового блока страны.
«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — сказал пресс-секретарь российского лидера. Его слова передает ТАСС.
В заседании участвовали представители переговорной делегации. На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и командующие войсковыми группировками, задействованными в рамках СВО.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, сколько продлятся переговоры Москвы и Киева. По его словам, длительность переговоров между российской и украинской делегациями в Турции будет определяться динамикой самих обсуждений. Точные сроки проведения консультаций не установлены.
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