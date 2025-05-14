В Тюмени построят два автомобильных моста через Туру — один разместят от улицы Щербакова до Коммунистической, второй — от Салаирского тракта до Томской. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Первое сооружение возведут в 2027-2030 годах, второе — в 2031–2035 годах.
«Предусмотрено размещение моста через реку Туру с путепроводом через улицу Щербакова, 2-ю Луговую — до улицы Коммунистической, а также размещение магистральной улицы общегородского значения с мостовым переходом через Туру от Салаирского тракта до улицы Томской (район ДОК). Окончательные сроки реализации указанных мероприятий будут определены исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства города Тюмени на соответствующий финансовый год», — рассказали агентству.
Разработать проектную документацию по строительству первого моста планируют в этом году. Проект магистрали от Салаирского тракта пока не разрабатывался. Помимо этого, возведут велопешеходный мост в районе ЖК «Европейский берег».
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