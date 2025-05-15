WSJ раскрыл, что собирается обсуждать с Россией украинская делегация

Украинские власти сообщили о намерении встретиться с российскими официальными лицами исключительно для обсуждения вопросов, касающихся реализации и контроля безусловного 30-дневного прекращения огня, которое предложила администрация Дональда Трампа. Об этом информирует издание WSJ.
«Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня», — пишет WSJ. По их информации, Украина согласилась на это предложение в марте, однако президент России Владимир Путин пока не дал своего согласия на предложенный план.
Попытки США добиться от России быстрого прекращения огня на условиях, невыгодных Москве, оказались безуспешными. При этом резкое сворачивание американского участия в урегулировании украинского конфликта может быть воспринято как провал политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на мнения западных экспертов.
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