Российский регион завалило снегом за две недели до лета

В северных районах Амурской области в середине мая выпал снег, что стало неожиданностью для местных жителей. О погодных аномалиях сообщили пользователи социальных сетей и глава Тындинского округа Тамара Лысакова, которая опубликовала фотографии заснеженных улиц, деревьев и автомобилей. По ее словам, снег выпал даже в Тынде, одном из крупнейших городов региона.
«Тындинская весна, она такая, непредсказуемая. 15 мая... Где-то белым-бело от цветущих садов, а у нас — от снега!», — написала Тамара Лысакова на своей странице в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями зимнего пейзажа. Жители Тынды также делятся снимками и видеозаписями внезапно вернувшейся зимы, отмечая, что утром город был полностью покрыт слоем свежего снега.
По данным Амурского гидрометцентра, похолодание и осадки были ожидаемы — синоптики заранее предупреждали о возможном возвращении зимней погоды. Накануне, 14 мая, снег уже прошел в Якутии на границе с Приамурьем, а затем атмосферный фронт сместился на территорию Амурской области. Местные жители отмечают, что подобные погодные сюрпризы весной для северных районов региона — не редкость, однако столь обильный снегопад в середине мая случается не каждый год.
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