Сенатор США Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации), близкий союзник президента США Дональда Трампа, в четверг проинформирует европейских лидеров о планах по продвижению через Конгресс новых санкций против России. Эти меры направлены на разрушение российской экономики, если президент РФ Владимир Путин не проявит готовности к конструктивному диалогу по теме Украины. Об этом сообщает The Guardian.
Грэм планирует встретиться с министрами иностранных дел европейских стран на неформальной двухдневной встрече НАТО в Турции. Европейские официальные лица надеются, что санкции США станут весомым аргументом для Путина, чтобы он согласился на мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Если Путин не появится на встрече в Стамбуле, европейские лидеры ожидают, что их усилия по убеждению Конгресса США в введении санкционного пакета Грэма будут вознаграждены. «Сенатор Линдси Грэм обнародует меры, если Владимир Путин не сможет добросовестно договориться о будущем Украины», — пишет The Guardian. Сам союзник Трампа охарактеризовал эти санкции как «сокрушительные».
Согласно его законопроекту, предполагается введение 500-процентного тарифа на американский импорт из стран, покупающих российскую нефть и газ. Однако реализация этого предложения может привести к тарифной войне с Китаем и Индией, а также затронуть европейские страны, такие как Испания, которые зависят от российских энергетических ресурсов, пишет издание.
Президент США пока не установил четкие ориентиры для возможного одобрения санкционного пакета. Разочарованные западные дипломаты подчеркивают, что Трамп продолжает придавать позитивное значение действиям Владимира Путина.
Ранее Линдси Грэм заявил о поддержке со стороны 72-х коллег из Сената США по вопросу введения новых «сокрушительных» санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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