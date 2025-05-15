В Екатеринбурге на месте закрытого гипермаркета «Магнит Семейный», который располагался по адресу Красных Комиссаров, 19 (жилой район Эльмаш) откроют три новых точки этой же сети. Корреспондент URA.RU заметил вывески, анонсирующие скорое открытие.
«Здесь [на Красных Коммисаров] будет три новых магазина, все от сети „Магнит“ — косметика, аптека и продукты», — пояснил один из рабочих на объекте. Сейчас внутри здания идет ремонт, а открытие запланировано на 11 июня.
Ранее URA.RU рассказывало, что с начала 2025 года в Екатеринбурге закрылось уже несколько магазинов. В городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь».
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