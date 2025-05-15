Захарова указала на главное предложение российской делегации в Стамбуле

Российскую делегацию в Стамбуле нацелили на выработку решений, способствующих долгосрочному урегулированию ситуации на Украине и установлению прочного мира. Она действует в соответствии с параметрами, ранее однозначно определенными президентом России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: „долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет“. Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила», — сказала Захарова. Ее слова передает ТАСС.
В Стамбуле 15 мая планируется начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Делегацию от Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
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