Захарова указала на главное предложение российской делегации в Стамбуле

Захарова: российская делегация в Стамбуле нацелена на прочный мир на Украине
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Российская делегация получила четкие инструкции по переговорам в Стамбуле, сказала Захарова
Российская делегация получила четкие инструкции по переговорам в Стамбуле, сказала Захарова Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Российскую делегацию в Стамбуле нацелили на выработку решений, способствующих долгосрочному урегулированию ситуации на Украине и установлению прочного мира. Она действует в соответствии с параметрами, ранее однозначно определенными президентом России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: „долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет“. Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила», — сказала Захарова. Ее слова передает ТАСС.

В Стамбуле 15 мая планируется начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Делегацию от Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».

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Российскую делегацию в Стамбуле нацелили на выработку решений, способствующих долгосрочному урегулированию ситуации на Украине и установлению прочного мира. Она действует в соответствии с параметрами, ранее однозначно определенными президентом России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: „долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет“. Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила», — сказала Захарова. Ее слова передает ТАСС. В Стамбуле 15 мая планируется начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Делегацию от Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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