ВС РФ сделали еще один шаг к Днепропетровской области

ВС РФ освободили Новоалександровку и Торское в ДНР
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Освобождение населенного пункта открывает путь для продвижения к границам Днепропетровской области
Освобождение населенного пункта открывает путь для продвижения к границам Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Центр» в рамках продолжающегося наступления на востоке Украины.

«Освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», — пишет Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Населенный пункт имеет стратегическое значение, так как его освобождение открывает путь для дальнейшего продвижения к границам Днепропетровской области.

Контроль над Новоалександровкой позволяет усилить давление на украинскую группировку в районе Новопавловки, Днепропетровская область. Этот населенный пункт считается важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины. Одновременно с действиями группировки «Центр», подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике.

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Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Центр» в рамках продолжающегося наступления на востоке Украины. «Освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», — пишет Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Населенный пункт имеет стратегическое значение, так как его освобождение открывает путь для дальнейшего продвижения к границам Днепропетровской области. Контроль над Новоалександровкой позволяет усилить давление на украинскую группировку в районе Новопавловки, Днепропетровская область. Этот населенный пункт считается важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины. Одновременно с действиями группировки «Центр», подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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