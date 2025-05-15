Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Центр» в рамках продолжающегося наступления на востоке Украины.
«Освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», — пишет Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Населенный пункт имеет стратегическое значение, так как его освобождение открывает путь для дальнейшего продвижения к границам Днепропетровской области.
Контроль над Новоалександровкой позволяет усилить давление на украинскую группировку в районе Новопавловки, Днепропетровская область. Этот населенный пункт считается важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины. Одновременно с действиями группировки «Центр», подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике.
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