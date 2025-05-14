В Нижневартовске директор школы искусств № 1 принесла извинения за действия подчиненной, которая выбила у воспитанниц пирог, предназначавшийся педагогу. Ирина Чижевская записала видеобращение.
«Проведено служебное расследование, комиссяи по этике. Такое поведение педагога не допустимо. Приносим свои искренние извинения перед ученицами и родителями», — сказала Чижевская на видео. Запись агентству предоставили в мэрии города.
Педагог, которая выбила из рук учениц именинный пирог, получила выговор. Чижевская заверила, что подобных ситуаций в учебном заведении она постарается не допустить.
Ранее URA.RU сообщало, что педагог фортепианного отделения выбила пирог из рук воспитанницы, который предназначался ее коллеге по случаю дня рождения. Об инциденте в социальных сетях рассказали родители девочек.
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